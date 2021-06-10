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Найден простой способ накачать рельефный пресс без тренировок

Летом каждой девушке хочется иметь красивую и потянутую фигуру. Так, пользовательница сети TikTok придумала легкий способ, как без особых усилий, диет и тренировок добиться идеального пресса. Соответствующее видео она выложила в своем аккаунте и ее лайфхак разлетелся по просторам интернета, став трендом, который повторяют многие представительницы прекрасного пола. Публикация набрала более полутора миллиона просмотров.

В американском журнале News Week опубликовали материал, где рассказали о новой женской хитрости. Рецепт красивого живота очень прост: для этого потребуется солнцезащитный крем и ясная теплая погода, с помощью чего возможно создать иллюзию рельефных мышц. Теперь в популярной среди молодежи Сети можно найти множество публикаций, где девушки наносят защитное средство на живот, имитируя кубики пресса, и идут загорать. На недавнем ролике пользовательница под ником @morganjcordle показала результат, где видно, что покрытые кремом участки кожи стали гораздо светлее и создали иллюзию кубиков.

Солнцезащитное средство стоит наносить аккуратно и ровно, а также лучше не переусердствовать и долго не загорать, иначе вы получите слишком неестественный результат. Предположительно, данная тенденция появилась летом прошлого года и теперь снова стала актуальной. Но эксперты в области здравоохранения предупреждают, что таким образом можно получить ожоги незащищенных участков кожи.

Фото: freepik.com

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