Найден простой способ накачать рельефный пресс без тренировок

В американском журнале News Week опубликовали материал, где рассказали о новой женской хитрости. Рецепт красивого живота очень прост: для этого потребуется солнцезащитный крем и ясная теплая погода, с помощью чего возможно создать иллюзию рельефных мышц. Теперь в популярной среди молодежи Сети можно найти множество публикаций, где девушки наносят защитное средство на живот, имитируя кубики пресса, и идут загорать. На недавнем ролике пользовательница под ником @morganjcordle показала результат, где видно, что покрытые кремом участки кожи стали гораздо светлее и создали иллюзию кубиков.