Найден простой способ накачать рельефный пресс без тренировок
В американском журнале News Week опубликовали материал, где рассказали о новой женской хитрости. Рецепт красивого живота очень прост: для этого потребуется солнцезащитный крем и ясная теплая погода, с помощью чего возможно создать иллюзию рельефных мышц. Теперь в популярной среди молодежи Сети можно найти множество публикаций, где девушки наносят защитное средство на живот, имитируя кубики пресса, и идут загорать. На недавнем ролике пользовательница под ником @morganjcordle показала результат, где видно, что покрытые кремом участки кожи стали гораздо светлее и создали иллюзию кубиков.
@morganjcordle
in hindsight i maybe stayed out a bit too long #greenscreen #hotgirsummerchallenge #tanning #summer♬ original sound - Hello
Солнцезащитное средство стоит наносить аккуратно и ровно, а также лучше не переусердствовать и долго не загорать, иначе вы получите слишком неестественный результат. Предположительно, данная тенденция появилась летом прошлого года и теперь снова стала актуальной. Но эксперты в области здравоохранения предупреждают, что таким образом можно получить ожоги незащищенных участков кожи.
Фото: freepik.com
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