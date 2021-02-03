Люди с лишним весом, но без ожирения могут прожить максимально долгую жизнь
Как сообщает издание Annals of Epidemiology, если человек на протяжении жизни плавно набирает вес – имеет нормальный индекс массы тела в молодости и не страдает от ожирения в зрелости – его продолжительность жизни окажется длиннее, чем у тех, кто на протяжении всей жизни старался держать себя в рамках и избегать резких скачков в килограммах.
В то же время у тех, кто уже в подростковом возрасте страдал от лишнего веса, а в течение жизни еще сильнее поправился, в разы возрастает риск преждевременной смерти от любых причин. Кроме того, важна не только полнота, но и то, с какой скоростью прирастали объемы. Чтобы прийти к таким выводам, ученые в течение многих лет наблюдали за двумя поколениями, преимущественно белых людей, и их детей, просиживающих в одном городе Массачусетсе.
Фото: depositphotos
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