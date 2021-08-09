Как сделать салонную прическу в домашних условиях: бьюти-лайфхаки от тиктокерш
В первую очередь Квинти собирает волосы и скрепляет их заколкой посередине пробора, затем обильно распыляет на них термозащитный спрей, который сушит феном. В конце публикации девушка под ником quintymirjam сняла заколку и показала результат, который был оправдан. Об этом рассказали в британском издании The Sun.
Пользовательница TikTok под ником harmonymillerx показала, как заплести легкую французскую косу. Для этого нужно расчесать, а затем разделить волосы по пробору на две части и одну сторону собрать в хвост. Далее девушка берет несколько прядей, начиная от пробора, и скручивает их между собой, постепенно добавляя волосы. Следом она повторяет свои действия с остальной шевелюрой, а затем закрепляет результат заколками.
@harmonymillerx
Ignore my double chin 💀😂! But girls try this !! #fyp #plaittutorial #hairstyles #trythis #GARNIERMASKMOMENT #foryoupage♬ original sound - 𝐇𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐲 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫
Кроме того, британская звезда Дэни Дайер показала, как возможно завить волосы без термических приборов. Для лайфхака понадобится лишь пояс от халата. Сперва необходимо расчесать волосы и разделить их на две части. Далее в ролике видно, как она положила на макушку середину пояса и стала накручивать на него волосы, затем закрепила все это резинками и оставила на ночь.
Также блогерша Холли Ауна сняла ролик, в котором рассказала как заплести косу в стиле героини мультфильма «Холодное сердце» Эльзы. Для начала тиктокерша расчесала волосы на одну сторону, а верхние пряди у лба отделила и стала заворачивать их, вплетая новые волосы. Когда Холли докрутила волосы до уха, то разделила из на три части и заплела обычную косу.
Фото: freepik.com
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