Как сделать салонную прическу в домашних условиях: бьюти-лайфхаки от тиктокерш

В первую очередь Квинти собирает волосы и скрепляет их заколкой посередине пробора, затем обильно распыляет на них термозащитный спрей, который сушит феном. В конце публикации девушка под ником quintymirjam сняла заколку и показала результат, который был оправдан. Об этом рассказали в британском издании The Sun.

Пользовательница TikTok под ником harmonymillerx показала, как заплести легкую французскую косу. Для этого нужно расчесать, а затем разделить волосы по пробору на две части и одну сторону собрать в хвост. Далее девушка берет несколько прядей, начиная от пробора, и скручивает их между собой, постепенно добавляя волосы. Следом она повторяет свои действия с остальной шевелюрой, а затем закрепляет результат заколками.