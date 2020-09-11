Как изменились внешность сестер Кардашьян за годы съемок в семейном реалити-шоу

Как передает британский онлайн-портал The Sun, недавно Ким Кардашьян объявила, что в 2021 году шоу должно завершиться, в связи с этим фанаты решили вспомнить, как выглядели сестры прославленного семейства в начале своей звездной карьеры. Сама Ким, одна из самых популярных участниц шоу, отказалась от своей страстной любви к серьгам-кольцам, стала более фигуристой, что не устает подчеркивать как вещами из латекса, так и модной одеждой от-кутюр, увлеклась контурингом лица и сделала эту технику культовой, а также вышла замуж за рэпера Канье Уэста, что сильно сказалось на ее стиле, и построила свою бизнес-империю.

Ее сестра Кортни в первых выпусках шоу часто ходила в коротких топах с декольте и сережек-колец, однако за прошедшие годы ее стиль стал гораздо более элегантным и сдержанным. В первых выпусках реалити она представила своего парня, с которым у них впоследствии появилось трое детей, однако в 2017 году они расстались из-за обвинений в измене. Кортни уже 40 лет, но выглядит она потрясающе, соблюдает кето-диету, что помогает ей оставаться стройной. Не так давно она призналась, что увеличила грудь. 35-летняя Хлои Кардашьян в 2007 году была юной 22-летней девчонкой, потому неудивительно, что ее внешний вид претерпел сильные изменения. За прошедшие годы она сначала поправилась, а потом сбросила 27 килограммов благодаря тренировкам 5 раз в неделю, начала встречаться и рассталась с отцом ее дочери. На сегодняшний день звезда свободна и не устает демонстрировать стройную фигуру в откровенных нарядах.