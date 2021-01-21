Из-за болезни блогер сделала операцию на челюсти и удивила всех гигантскими скулами
Американка Джакс Денни, которой всего 23 года, в социальной сети TikTok поделилась своей историей. Из-за резорбции мыщелков – заболевания, в результате которого разрушается костная ткань, ответственная за движение челюсти, ей пришлось лечь под нож хирурга. В ходе операции ей увеличили подбородок, реконструировали кости и заменили височно-нижнечелюстной сустав. Болезнь вызывала сильнейшие боли, девушка не могла дышать, есть и иногда даже не слышала. Кроме того, у нее сильно изменилась форма лица, а нижняя половина челюсти была деформирована, из-за чего ей трудно было жевать еду.
@denneysgrandslam
One whole month after my total TMJ replacement, lefort I, and genioplasty. ICR? idk her anymore 🤩 ##jawsurgerycheck♬ Celebrate the Good Times - Mason
Операция прошла успешно, и Джакс сняла весь процесс восстановления на видео. Сразу после выписки она показала, как выглядит. В видеоролике видно, что ее скулы стали заметно больше, подбородок также увеличился в размерах, а челюсть заметно выдвинулась вперед. Видео девушки стало мегапопулярным и набрало 55,6 миллионов просмотров и почти 9 миллионов лайков. Подписчики были поражены и восхищены преображением любимого блогера. «Ты будто другой человек», «Потрясающе выглядишь!», «Ты столько всего пережила и не перестала улыбаться! Какая ты сильная!», «Я так рада за тебя!», «Отличный результат! Поздравляю!», «Какую же боль ты пережила! Ты очень сильный человек!», «Это не операция, это магия», — написали они ей в комментариях.
Фото: depositphotos
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