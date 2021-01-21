Из-за болезни блогер сделала операцию на челюсти и удивила всех гигантскими скулами

Операция прошла успешно, и Джакс сняла весь процесс восстановления на видео. Сразу после выписки она показала, как выглядит. В видеоролике видно, что ее скулы стали заметно больше, подбородок также увеличился в размерах, а челюсть заметно выдвинулась вперед. Видео девушки стало мегапопулярным и набрало 55,6 миллионов просмотров и почти 9 миллионов лайков. Подписчики были поражены и восхищены преображением любимого блогера. «Ты будто другой человек», «Потрясающе выглядишь!», «Ты столько всего пережила и не перестала улыбаться! Какая ты сильная!», «Я так рада за тебя!», «Отличный результат! Поздравляю!», «Какую же боль ты пережила! Ты очень сильный человек!», «Это не операция, это магия», — написали они ей в комментариях.