Из красавицы в мини-Брэда Питта: как изменился сменивший пол актер Эллиот Пейдж

Актер прославился, будучи женщиной. Известность ему принесла не только картина Кристофера Нолана «Начало», но такие ленты, как «Джуно» и франшиза «Люди Х». Несколько лет назад, в 2014 году, Эллен призналась в своей нетрадиционной ориентации. А в декабре прошлого года сделала новый каминг-аут, заявив, что она трансгендерный мужчина, и попросив называть ее Эллиот.

После этого актриса ушла в подполье, занявшись подготовкой к смене пола. И вот спустя 4 месяца 34-летний Эллиот стал главным героем журнала Time, в интервью которому сообщил, что с детства чувствовал, что родился не в своем теле и что ему трудно было принять себя, потому что в кино приходилось играть женщин. «Я с детства чувствовал себя мальчиком и хотел им стать. Помню, как я спрашивал маму, смогу ли я когда-нибудь стать мальчиком, — признался Пейдж. — В 10 лет я уже был профессиональным актером. Я играл женщин, но на самом деле никогда не узнавал себя на экране и долгое время не мог взглянуть на свои фотографии. Я не знал, как объяснить людям, что мне становится плохо, если я просто надеваю футболку с вырезом».