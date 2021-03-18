Из красавицы в мини-Брэда Питта: как изменился сменивший пол актер Эллиот Пейдж
Актер прославился, будучи женщиной. Известность ему принесла не только картина Кристофера Нолана «Начало», но такие ленты, как «Джуно» и франшиза «Люди Х». Несколько лет назад, в 2014 году, Эллен призналась в своей нетрадиционной ориентации. А в декабре прошлого года сделала новый каминг-аут, заявив, что она трансгендерный мужчина, и попросив называть ее Эллиот.
После этого актриса ушла в подполье, занявшись подготовкой к смене пола. И вот спустя 4 месяца 34-летний Эллиот стал главным героем журнала Time, в интервью которому сообщил, что с детства чувствовал, что родился не в своем теле и что ему трудно было принять себя, потому что в кино приходилось играть женщин. «Я с детства чувствовал себя мальчиком и хотел им стать. Помню, как я спрашивал маму, смогу ли я когда-нибудь стать мальчиком, — признался Пейдж. — В 10 лет я уже был профессиональным актером. Я играл женщин, но на самом деле никогда не узнавал себя на экране и долгое время не мог взглянуть на свои фотографии. Я не знал, как объяснить людям, что мне становится плохо, если я просто надеваю футболку с вырезом».
Фото: Instagram elliotpage
Однако многим было гораздо интереснее оценить те метаморфозы, которые произошли со звездой за последние месяцы. А они весьма впечатляют. От былой миниатюрной красавицы с пронзительными карими глазами не осталось и следа. Скулы актер заострились, на смену длинным волосам пришла короткая стрижка, женственные изгибы фигуры сменились мужской угловатостью. Черты лица чем-то стали напоминать молодого Брэда Питта. Кроме того, Пейдж признался, что уже перенес операцию по удалению груди. По его словам, это полностью изменило его жизнь: «Я наконец-то смог принять то, что я трансмужчина, и позволил себе полностью стать тем, кто я есть».
Фото: globallook, Instagram elliotpage
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!