Экс-«живой Кен» стал женщиной по имени Джессика и теперь мечтает о ребенке

Напомним, что 35-летняя любительница пластических операций перенесла более 48 пластических операций, и только ринопластик (коррекций формы носа) было 11 штук, также в его анамнезе создание кубиков пресса, установка импланта в подбородок, увеличение груди, липосакция и многое другое. В общей сложности Джессика потратила на эстетическую медицину больше 500 тысяч фунтов стерлингов (около 45 миллионов рублей по текущему курсу). В какой-то момент она стала так неузнаваема, что в 2018 году тогда еще Родриго столкнулся с проблемами на паспортном контроле в Великобритании, так как пограничник не видел сходства между фотографией в документах и человеком, стоящим перед ним.

Фото: Instagram jessicaalvesuk

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