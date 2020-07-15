Экс-«живой Кен» стал женщиной по имени Джессика и теперь мечтает о ребенке
Фото: Instagram jessicaalvesuk
В эфире телешоу This Morning, которое транслировалось в Facebook, Алвес еще раз напомнил, что теперь он трансгендерная женщина по имени Джессика, а также поделился с поклонниками своими планами на будущее. «Я максимально долго старалась быть мужчиной. Я оставалась в кровати, потому что была в глубокой депрессии и чувствовала себя несчастной. Я ненавидела этот мир. Мне казалось, если я не сделаю переход, то умру. Мои приоритеты — это здоровье, переход, работа и семья. Я бы хотела иметь ребенка. Через три года я мечтаю о прекрасном доме на юге Испании с чудесным садом. Я визуализирую, как я занимаюсь садоводством и воспитываю своего ребенка с человеком, который любит и принимает меня такой, какая я есть», – пояснила она в видео.
Напомним, что 35-летняя любительница пластических операций перенесла более 48 пластических операций, и только ринопластик (коррекций формы носа) было 11 штук, также в его анамнезе создание кубиков пресса, установка импланта в подбородок, увеличение груди, липосакция и многое другое. В общей сложности Джессика потратила на эстетическую медицину больше 500 тысяч фунтов стерлингов (около 45 миллионов рублей по текущему курсу). В какой-то момент она стала так неузнаваема, что в 2018 году тогда еще Родриго столкнулся с проблемами на паспортном контроле в Великобритании, так как пограничник не видел сходства между фотографией в документах и человеком, стоящим перед ним.
Фото: Instagram jessicaalvesuk
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