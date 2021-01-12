Бывшая «живой Кен» Джессика Алвес впервые показала себя с минимальным макияжем

Поклонники звезды были восхищены тем, как чудесно выглядит их любимица без привычного мейкапа, и осыпали ее комплиментами: «Такая красотка!», «Без грима намного лучше», «Идеальный образ! Натуральность вам к лицу», «Тебе не требуется макияж. Ты прекрасна», «Ты такая вдохновляющая, Джесс», «Просто икона», «Настоящая Барби», «Я никогда не комментирую соцсети, но ты так хорошо выглядишь без большого количества мейка! Просто вау!», «Дива!», «Так гораздо лучше», — написали они в комментариях.

Фото: Instagram jessicaalvesuk

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