Бывшая «живой Кен» Джессика Алвес впервые показала себя с минимальным макияжем
Знаменитость, ранее известная как «живой Кен» Родриго Алвес, потратившая более 48 миллионов рублей на смену пола, сейчас выглядит как самая настоящая кукла Барби. Трансгендерная женщина, как правило, выкладывает в Сеть фотографии с толстым слоем косметики на лице, представая перед своими подписчиками в неизменно подчеркнуто сексуальных образах. Однако впервые Джессика решила отойти от традиций и поделилась в своем микроблоге в социальной сети Instagram «честным» снимком без внушительного слоя грима на лице. Слегка подкрашенные брови, наращенные ресницы и легкий тон с естественным финишем не скрывали ее красоты и сделали образ очень нежным.
«Вот уже год и 3 месяца как я выбрала быть самой собой! Я выбрала свободу и честность, и теперь, в 2021 году, я не могу описать, как я счастлива! Необходимость оставаться дома в безопасности в эти тяжелые времена стала для меня возможностью отдохнуть от макияжа и попробовать интервальное голодание и порадовать себя таблетками коллагена и гиалуроновой кислоты», — написала Джессика в своей публикации.
Поклонники звезды были восхищены тем, как чудесно выглядит их любимица без привычного мейкапа, и осыпали ее комплиментами: «Такая красотка!», «Без грима намного лучше», «Идеальный образ! Натуральность вам к лицу», «Тебе не требуется макияж. Ты прекрасна», «Ты такая вдохновляющая, Джесс», «Просто икона», «Настоящая Барби», «Я никогда не комментирую соцсети, но ты так хорошо выглядишь без большого количества мейка! Просто вау!», «Дива!», «Так гораздо лучше», — написали они в комментариях.
Фото: Instagram jessicaalvesuk
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