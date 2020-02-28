«Со мной и так все в порядке»: бородатая женщина полюбила себя и отказалась бриться

Но даже после окончания школы девушка все равно чувствовала себя несчастной из-за внешности и даже серьезно задумалась о смене пола, надеясь, что это решит все ее проблемы, так как большинство людей не задает мужчинам вопросов о том, почему у них на лице борода. В июне 2019 года Кайопа начала изучать в соцсетях страницы других волосатых и бородатых женщин и открыла для себя, что существует целое сообщество таких, как она. У девушки наконец появилась подруга, с которой она много общалась онлайн и которая очень ее поддерживала и говорила, что она очень красива. «Это было очень важно для меня, потому что я не знала, что есть такие женщины, которые гордятся своими волосами на лице. Я помню, как я плакала от счастья, когда поняла, что мне не надо стыдиться того, кто я есть. Теперь я горжусь собой и наконец научилась любить себя».

Как только самооценка Кайопы повысилась и у нее появилась настоящая поддержка, она приняла решение перестать бриться. Теперь ее не волнует, что кто-то пытается осуждать ее или издеваться, ведь теперь появились и те, кто считает ее смелой и сильной женщиной, которая может стать достойным примером для подражания. Семья девушки хоть и не сразу, но тоже приняла ее решение. «Я хочу, чтобы люди с поликистозом яичников или гисрутизмом знали, что они не одиноки, и они не менее красивы из-за их особенностей. Я хочу сказать им, что с ними все в порядке и со мной тоже все в порядке», — подчеркнула она.

Фото: vostock-photo, facebook

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