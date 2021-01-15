Блогер раскрыла простой лайфах для иллюзии аппетитной пятой точки на фото
Блогер опубликовала в своем микроблоге видео, к котором наглядно показала, как ей удается сделать ягодицы подтянутыми и более пышными без тренировок и диет. Оказалось, что она использует специальное корректирующие шорты со специальными вырезами в области попы.
Чтобы доказать, что говорит правду, девушка надела белье прямо поверх обтягивающих джинсов и показала разницу до и после. Действительно, на следующих друг за другом кадрах видно, как ягодицы визуально приподнялись, стали более округлыми и аппетитными. Женщины остались в восторге от данного лайфхака и неустанно благодарили Эшли, а вот мужчины остались крайне разочарованы увиденным и обвинили представительниц прекрасного пола в обмане и жульничестве: «И как после этого доверять женщинам?», «С каждым днем все труднее верить вам, о, коварные!», Женщины реально так ходят?», «Девушки готовы делать все, что угодно, лишь бы не заниматься. Это так печально», «Что это вообще такое?» – написали они в комментариях.
Фото: depositphotos
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