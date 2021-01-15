Блогер раскрыла простой лайфах для иллюзии аппетитной пятой точки на фото

Чтобы доказать, что говорит правду, девушка надела белье прямо поверх обтягивающих джинсов и показала разницу до и после. Действительно, на следующих друг за другом кадрах видно, как ягодицы визуально приподнялись, стали более округлыми и аппетитными. Женщины остались в восторге от данного лайфхака и неустанно благодарили Эшли, а вот мужчины остались крайне разочарованы увиденным и обвинили представительниц прекрасного пола в обмане и жульничестве: «И как после этого доверять женщинам?», «С каждым днем все труднее верить вам, о, коварные!», Женщины реально так ходят?», «Девушки готовы делать все, что угодно, лишь бы не заниматься. Это так печально», «Что это вообще такое?» – написали они в комментариях.