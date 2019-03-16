Мужчина, 7 лет отращивающий волосы, пожаловался на издевательства и женскую зависть

По словам мужчины, у женщин его волосы, которые с 2012 года достигли длины 70 см, вызывают зависть, они часто заявляют, что это «чертовски несправедливо», что такие роскошные локоны достались мужчине. А представители сильного пола обвиняют актера в излишней женственности и дают разные прозвища, в том числе и из мультфильмов: Иисус, Джон Леннон, Джаред Лето, Ариэль, Русалочка, Рапунцель – это лишь краткий список.

Также бразилец признается, что его смущает излишнее внимание, особенно когда на улицах его без разрешения фотографируют и задают вопрос, не хочет ли он сменить пол. Однако Криштиану гордится своими волосами и признается, что, несмотря на все это, он не намерен останавливаться и будет отращивать их и дальше. «Я бы отращивал волосы бесконечно, – говорит он, – но я работаю актером, и если мне придется подстричься из-за работы, к сожалению, я сделаю это. Но до сих пор мне удавалось договориться».