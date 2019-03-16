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Мужчина, 7 лет отращивающий волосы, пожаловался на издевательства и женскую зависть

28-летний актер и модель из Бразилии Криштиану Брага рассказал, что его роскошные, густые и длинные волосы стали предметом насмешек со стороны мужчин и недоверия со стороны женщин.

Роскошную шевелюру огненно-рыжего цвета молодой человек отращивает уже 7 лет. Что заставило его принять такое решение, он объяснить не в силах. «Я просто посмотрел в зеркало и решил отращивать, мне всегда нравились длинные волосы, — признался Брага британскому онлайн-изданию Daily Mail. — Было время, когда меня сильно критиковали. Люди обзывали меня некрасивой женщиной, метлой, чучелом... Они хотели отстричь мои волосы. Часто говорили, что я уродливый, странный».

По словам мужчины, у женщин его волосы, которые с 2012 года достигли длины 70 см, вызывают зависть, они часто заявляют, что это «чертовски несправедливо», что такие роскошные локоны достались мужчине. А представители сильного пола обвиняют актера в излишней женственности и дают разные прозвища, в том числе и из мультфильмов: Иисус, Джон Леннон, Джаред Лето, Ариэль, Русалочка, Рапунцель – это лишь краткий список.

Также бразилец признается, что его смущает излишнее внимание, особенно когда на улицах его без разрешения фотографируют и задают вопрос, не хочет ли он сменить пол. Однако Криштиану гордится своими волосами и признается, что, несмотря на все это, он не намерен останавливаться и будет отращивать их и дальше. «Я бы отращивал волосы бесконечно, – говорит он, – но я работаю актером, и если мне придется подстричься из-за работы, к сожалению, я сделаю это. Но до сих пор мне удавалось договориться».

Кстати, уход за волосами занимает у молодого человека совсем немного времени. По его собственным словам, он моет их «буквально за 5 минут», а также регулярно наносит на них различные натуральные масла – алоэ вера, авокадо, ромашку, мяту, розмарин.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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