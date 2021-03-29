5 моделей-трансгендеров, которые изменили индустрию красоты

Афроамериканка Лейна Блум начала строить свою карьеру модели одновременно с тем, как приняла решение сменить пол. Это было в 2014 году. С тех пор она приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды 2017 года и снялась для многих глянцевых журналов. Именно Лейна стала первой цветной трансгендерной женщиной, появившейся на страницах Sports Illustrated и украсившей обложку Vogue India.