5 моделей-трансгендеров, которые изменили индустрию красоты
Хантер Шафер сделала себе имя как трансгендерная модель. Ей было всего 18 лет, когда она подписала контракт с агентством Elite Model Management и дефилировала по подиуму в нарядах от-кутюр. А затем она стала мировой звездой, сыграв вместе с Зендайей в хитовом сериале HBO «Эйфория».
Фото: globallook
Афроамериканка Лейна Блум начала строить свою карьеру модели одновременно с тем, как приняла решение сменить пол. Это было в 2014 году. С тех пор она приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды 2017 года и снялась для многих глянцевых журналов. Именно Лейна стала первой цветной трансгендерной женщиной, появившейся на страницах Sports Illustrated и украсившей обложку Vogue India.
Фото: globallook
Имя бразильянки Валентины Сампайо в 2017 году попало заголовков всех мировых СМИ: она стала первой открытой трансгендерной моделью, которая не только пополнила ряды «ангелов» Victoria's Secret, но и попала на обложку журнала Vogue Paris, а затем и в бразильские и немецкие версии этого модного глянца.
Фото: globallook
Андреа Пежич до 2014 года славилась своим андрогинным обликом, появлялась на модных подиумах и украшала обложку Elle. И в конце-концов манекенщица объявила, что перенесла операцию по смене пола и теперь идентифицирует себя как женщину.
Фото: globallook
Тедди Куинливан появилась на модном горизонте в 2015 году, и ее карьера быстро пошла в гору. Через 2 года после начала работы в этом бизнесе она сменила пол, но это никак не помешало ее развитию.
Фото: globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!