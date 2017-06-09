Дело в том, что в отношениях супругов давно назревали проблемы. Жена Юрия стала лесбиянкой и была полна решимости подать на развод. Дабы удержать любимую, мужчина начал пить женские гормоны, сделал операцию на связках, чтобы изменить голос, стал краситься, носить женскую одежду и называть себя Юлианой.

Жена Юрия, а теперь уже Юлианы, была удивлена решением супруга, однако полностью поддержала эту затею, о чем совсем не жалеет. По ее словам, теперь они стали гораздо ближе, научились понимать друг друга — как «женщина женщину».

«Она стала мягкой, нежной, из моего мира. Она стала меня понимать как женщина женщину, как лучшие подруги. Мы готовим вместе, Юля красит мне ногти. Ухаживать за ней начала. Постепенно стала говорить "она", моя девочка, моя зайка. Мне важно, чтобы мужу было комфортно с самим собой. Если б не гормоны, то наш брак бы распался», — рассказала жена Юрия/Юлианы.

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