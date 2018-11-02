Рудковская пригласила Валерию, Сотникову, Барановскую и других звезд на закрытый светский ужин

Накануне вечером в роскошном столичном ресторане Balzi Rossi состоялась премьера видеоманифеста Mondoro о пробуждении внутренней женской красоты с Яной Рудковской в главной роли. Первыми зрителями стали знаменитые гости торжественного ужина: Валерия и Иосиф Пригожин, Юлианна Караулова, Анна Чурина, Юлия Барановская, Ксения Сухинова, Аделина Сотникова, Катя Добрякова, Аврора и многие другие.
«Сейчас время женщин, которые делают себя сами. Каждый день. И не только в России. Я рада стать амбассадором Mondoro и вдохновлять соотечественниц на то, чтобы не останавливаться на этом пути. Сегодня как никогда много возможностей — мы должны их использовать!» — заявила Яна в своем выступлении во время мероприятия.
Рудковская и ее звездные гости с удовольствием позировали фотографам, обменивались последними новостями и делали селфи, а позже танцевали до утра на афтепати.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram