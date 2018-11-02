Рудковская пригласила Валерию, Сотникову, Барановскую и других звезд на закрытый светский ужин

«Сейчас время женщин, которые делают себя сами. Каждый день. И не только в России. Я рада стать амбассадором Mondoro и вдохновлять соотечественниц на то, чтобы не останавливаться на этом пути. Сегодня как никогда много возможностей — мы должны их использовать!» — заявила Яна в своем выступлении во время мероприятия.

Рудковская и ее звездные гости с удовольствием позировали фотографам, обменивались последними новостями и делали селфи, а позже танцевали до утра на афтепати.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram