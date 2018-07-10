Откровенные танцы и поцелуи с подругой: Анна Седокова представила новый клип

Анна Седокова — не только многодетная мама и поп-певица. В работе над песней и видеоклипом «Ни слова о нем» она стала и автором текста, и сорежиссером Дмитрия Авдеева. Клип вошел в серию короткометражных фильмов, в которых Анна раскрывает истории судеб героинь своих песен, визуализируя главы из будущей книги.

В новой работе 35-летняя артистка говорит о чувствах женщины. На этот раз главная героиня испытала на себе безразличие мужчины, которого любит, и нашла единственное спасение от обиды и боли.

«Героиня второй главы моей книги мучается от того, что внутри ее съедает обида и боль за то, что она не может быть счастлива. Мужчине, которому она готова отдать свое сердце, главная героиня совсем не интересна. Но она все же находит способ спрятаться от чувств и перестать с ними бороться — отправляется в очень необычное место, куда мужчинам вход запрещен. Здесь в жизни героини наступает переломный момент — она внезапно получает счастливый билет в совсем иную реальность, где только беззаботность и легкость, а прошлое в прошлом. Кажется, как будто кто-то услышал крик о помощи главной героини моей истории и отправил туда, где ей действительно становится хорошо, там, где она находит себя настоящую. Она топит свою любовь в легкой танцевальной музыке, а женщины, с которыми она вместе преодолевает свои трудности, оказывают ей невероятную поддержку. Все это действительно помогает героине сбежать от своих мыслей — она настолько внутренне и внешне преображается, что ты буквально чувствуешь, как каждый сантиметр ее тела излучает сексуальность. Эта история заканчивается хэппи-эндом, но она, я уверена, вызовет неоднозначную реакцию у многих зрителей», — поделилась Анна Седокова.