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Откровенные танцы и поцелуи с подругой: Анна Седокова представила новый клип

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я выбрал вместо рекламы.
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Кадры из клипа «Ни слова о нем»

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Анна Седокова выпустила новый клип на песню «Ни слова о нем».

Анна Седокова — не только многодетная мама и поп-певица. В работе над песней и видеоклипом «Ни слова о нем» она стала и автором текста, и сорежиссером Дмитрия Авдеева. Клип вошел в серию короткометражных фильмов, в которых Анна раскрывает истории судеб героинь своих песен, визуализируя главы из будущей книги.

В новой работе 35-летняя артистка говорит о чувствах женщины. На этот раз главная героиня испытала на себе безразличие мужчины, которого любит, и нашла единственное спасение от обиды и боли.

«Героиня второй главы моей книги мучается от того, что внутри ее съедает обида и боль за то, что она не может быть счастлива. Мужчине, которому она готова отдать свое сердце, главная героиня совсем не интересна. Но она все же находит способ спрятаться от чувств и перестать с ними бороться — отправляется в очень необычное место, куда мужчинам вход запрещен. Здесь в жизни героини наступает переломный момент — она внезапно получает счастливый билет в совсем иную реальность, где только беззаботность и легкость, а прошлое в прошлом. Кажется, как будто кто-то услышал крик о помощи главной героини моей истории и отправил туда, где ей действительно становится хорошо, там, где она находит себя настоящую. Она топит свою любовь в легкой танцевальной музыке, а женщины, с которыми она вместе преодолевает свои трудности, оказывают ей невероятную поддержку. Все это действительно помогает героине сбежать от своих мыслей — она настолько внутренне и внешне преображается, что ты буквально чувствуешь, как каждый сантиметр ее тела излучает сексуальность. Эта история заканчивается хэппи-эндом, но она, я уверена, вызовет неоднозначную реакцию у многих зрителей», — поделилась Анна Седокова.

Действительно, не все поклонники оценили откровенные сцены в клипе и поцелуи с подругой.

«Горячо.. Аня ты секс», «Начало хорошее ...но потом полная скукотища. Песня мне нравится . Клип отстой», «Лишь бы обсуждали и по фиг какой ценой....снятся в порно может?», «Ужас((( Лесбийская пропаганда какая-то», «И это Мама двух девочек», — обсуждают они.

А что думаете вы о новом клипе Анны?

Фото: архивы пресс-служб

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