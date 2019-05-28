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«Мне важно, чтобы человека это не пугало»: бородатая женщина наконец нашла свое счастье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Женщина часто публикует фотографии в инстаграм

Фото: Instagram
36-летняя американка, предпочитающая называть себя Маленький Медведь Шварц, с юных лет страдает синдромом поликистозных яичников.

Многие люди уверены, что мужчины и женщины должны соответствовать общепринятым стандартам красоты: скажем, быть стройными или иметь спортивное телосложение, радовать всех белозубой улыбкой, непременно подчеркивать на фотографиях выдающиеся скулы. Но и есть и те, которые считают, что самое главное в жизни — быть самим собой.

Бородатая жительница Америки, которая просит называть себя Маленький Медведь Шварц, с 14 лет страдает синдромом поликистозных яичников. Именно болезнь спровоцировала появление у нее густой растительности на лице и теле, а также проблемы с лишним весом, однако сама Шварц теперь не видит в этом проблему.

После переезда в маленький Сиэтл в 31 год, женщина решила отпустить бороду. Половину своей жизни она ежедневно вставала рано утром, чтобы сбривать волосы на лице, но сейчас Шварц не только перестала переживать по данному поводу, но даже начала активно привлекать к себе внимание общественности.

«На меня глазеют, надо мной смеются, люди пытаются "незаметно" сфотографировать меня, — рассказала она в эфире передачи This Morning британского телеканала ITV. — Честно говоря, это неприятно».

Тем не менее, женщина выигрывает в конкурсе бородачей, активно ведет инстаграм, где публикует много селфи. Лишь одна проблема беспокоила Шварц: отсутствие молодого человека. Спустя полтора года неудач и разбитых сердец женщина написала на Facebook пост, где указала, что открыта для отношений. Незамедлительный отклик пришел от ее старого бородатого знакомого Тобиаса Брэдика и вскоре пара расписалась. Возлюбленные, как и полагается, устроили настоящую свадьбу и теперь предпочитают придерживаться полиаморных отношений.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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