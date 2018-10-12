Ксения Собчак с мужем посетили открытие модной выставки в ММОМА

В этот четверг, 11 октября, звезды собрались в Московском музее современного искусства на торжественном открытии фестиваля итальянской культуры «История одного предвкушения», приуроченного к 260-летию винного дома Cinzano.

В числе первых посетителей фестиваля были Ксения Собчак и Максим Виторган. Для очередного выхода в свет прекрасная половина этой пары выбрала платье свободного кроя, стильную косуху и аксессуары с бахромой.