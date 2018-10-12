logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ксения Собчак с мужем посетили открытие модной выставки в ММОМА

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ксения Собчак

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Ксения выглядит свежей и отдохнувшей, а Максим выбирает уютный стиль в одежде.

В этот четверг, 11 октября, звезды собрались в Московском музее современного искусства на торжественном открытии фестиваля итальянской культуры «История одного предвкушения», приуроченного к 260-летию винного дома Cinzano.

В числе первых посетителей фестиваля были Ксения Собчак и Максим Виторган. Для очередного выхода в свет прекрасная половина этой пары выбрала платье свободного кроя, стильную косуху и аксессуары с бахромой.

Ксения Собчак

Гости фестиваля — Вика Газинская, Влад Лисовец и другие известные личности — ознакомились с коллекцией плакатов культовых итальянских дизайнеров (Раймон Савиньяк, Леонетто Капьелло, Адольфо Хохенштайн, Нико Эдел) и работами российских художников в рамках выставки «Предвкушение послевкусия». Для экспозиции Андрей Макаревич, Зураб Церетели, Татьяна Арзамасова и Андрей Бильжо поделились воспоминаниями времен своей бурной молодости, их представленные в аудиоформате рассказы и вдохновили выпускников школы современного искусства «Свободные мастерские» (Алина Гуткина, Константин Гребнев, Ильмира Болотян, Евгения Воронова, Ангелина Меренкова) на визуальную фиксацию «того, что было» в то, что «могло бы быть».

Также гостей ждали иммерсивно-тактильный перформанс под руководством режиссера Андрея Вальдберга и концерт Павла Артемьева.

Павел Артемьев

В рамках фестиваля также пройдет серия публичных встреч с приглашенными известными экспертами:

  • 18 октября в 19.00 ведущий российский искусствовед Дмитрий Озерков порассуждает, кто он — главный Микеланджело итальянского искусства.
  • 20 октября в 19.00 искусствовед Аркадий Ипполитов расскажет, как Италия более полувека назад стала и остается до сих пор самой модной страной в мире.
  • 25 октября в 19.00 кинокритик Стас Тыркин расскажет про роль режиссера Паоло Соррентино в возрождении былого величия итальянского кинематографа.
  • 30 октября в 19.00 журналисты Катя Федорова и Саша Рудык в рамках паблик-тока поведают о взлетах и падениях легендарного итальянского дома моды, которые могут произойти с появлением нового креативного директора.

Фестиваль итальянской культуры «История одного предвкушения» продлится в Московском музее современного искусства до 11 ноября. В последний день в 18.00 композитор Алексей Коханов представит перформанс на основе известных произведений новых модернистов Джасинто Шельси, Луиджи Ноно и малоизвестных композиций Эннио Морриконе.

Фото: архивы пресс-служб

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги