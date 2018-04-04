Беременная Анна Хилькевич прокатилась на велосипеде по подиуму

Вчера, 4 апреля, в здании московского телеграфа на Тверской состоялась вечеринка по случаю 25-летия популярного американского велосипедного бренда Electra.

Гвоздем программы стал модный показ, в рамках которого звезды появлялись на подиуме на велосипедах: Елена Летучая, Регина Тодоренко, Надежда Сысоева, Илья Бачурин, Оксана Он, Тимофей Колесников, Инга Берман с сыном Марком, Антон Лаврентьев, Константин Крюков и другие.

Всеобщее внимание привлекла Анна Хилькевич, которая оседлала двухколесное средство передвижения, находясь на серьезном сроке беременности. Несколько дней назад звезда сериала «Универ» показала округлившийся животик и рассказала о своем интересном положении.