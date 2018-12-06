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Анфиса Чехова, Ольга Кабо, Станислав Черчесов и другие знаменитости побывали на выставке современного искусства

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анфиса Чехова

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4 и 5 декабря в ММОМА при поддержке журнала Tatler состоялось открытие «Российской недели искусства LG Signature».

На днях в главном здании ММОМА на Петровке открылась выставка в рамках «Российской недели искусства». Оценить шедевры из запасников музея призвал в своем специальном выступлении мэтр коммуникационного, психологического и управленческого консалтинга, политтехнолог и колумнист журнала Tatler Алексей Ситников.

Гости оценили специальную коллекцию, представленную на выставке (в нее вошли, в частности, работы Нико Пиросмани, Петра Беленка, Эдуарда Штейнберга, Франсиско Инфанте-Араны и других художников и скульпторов), а также насладились выступлением звезд Большого театра Артема Овчаренко и Анны Тихомировой.

Фотографам позировали такие знаменитости, как Ольга Кабо, Ирина Чайковская, Виктория Шелягова, Глафира Тарханова, Илья Бачурин, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и многие другие.

Автор: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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