Анфиса Чехова, Ольга Кабо, Станислав Черчесов и другие знаменитости побывали на выставке современного искусства

На днях в главном здании ММОМА на Петровке открылась выставка в рамках «Российской недели искусства». Оценить шедевры из запасников музея призвал в своем специальном выступлении мэтр коммуникационного, психологического и управленческого консалтинга, политтехнолог и колумнист журнала Tatler Алексей Ситников.

Гости оценили специальную коллекцию, представленную на выставке (в нее вошли, в частности, работы Нико Пиросмани, Петра Беленка, Эдуарда Штейнберга, Франсиско Инфанте-Араны и других художников и скульпторов), а также насладились выступлением звезд Большого театра Артема Овчаренко и Анны Тихомировой.