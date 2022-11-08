Умерла звезда «Гарри Поттера»

Поклонников «Гарри Поттера» ждут печальные известия: на 99-м году жизни скончался Лесли Филлипс. Актёр озвучивал распределяющую шляпу во всех фильмах о волшебнике.

Мужчина ушёл из жизни после продолжительной болезни. О трагедии сообщила супруга артиста. «Я потеряла замечательного мужа, а публика – поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем», – цитирует РИА жену Филлипса.

Актёр имел широкую фильмографию: за время работы он успел сняться в таких фильмах, как «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Венера», «Чисто английское убийство», «Черчилль идёт на войну». Также Лесли Филлипс играл в театральных постановках.

Напомним, что совсем недавно фанатов «Гарри Поттера» потрясла ещё одна новость о смерти любимого актера. Так, в октябре скончался Робби Колтрейн, подаривший миру Хагрида.