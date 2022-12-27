Мимо истекающей кровью жены: обнародованы три способа издевательств принца Чарльза над Дианой

Принц Уэльский Чарльз годами издевался над принцессой Дианой, брак с которой был ему навязан. Желающий находиться с другой женщиной старший сын королевы измывался разными способами: обнародованы три из них.

Сначала Чарльз прокомментировал якобы лишний вес Дианы. Биографы полагают, что его фраза «О, да мы немножко пухленькие?» спровоцировала булимию у принцессы.

В другой раз принц проявил неприязнь, когда во время визита в Канаду леди Ди упала в обморок, но предупредила об этом мужа. После восстановления супруг отчитал принцессу и потребовал не устраивать подобных сцен.

Третий эпизод был самым жестоким. После новой ссоры Диана изувечила себя и не ожидала, что супруг не обратит внимания на истекающую кровью жену. Чарльз счел, что Диана всё театрализует.

Ранее королевский эксперт Кристофер Андерсон в своей книге рассказал об отсутствии интима в супружеской паре. По его словам, Диана спрашивала Чарльза, почему тот не хочет с ней спать. В ответ сын Елизаветы II саркастически заявлял, что, возможно, он гей.