Мастерски работает руками: странное увлечение короля Карла III стало достоянием общественности

После смерти Елизаветы II королевская семья Великобритании стала фигуранткой многих скандалов. Под прицелом оказались и новый монарх Карл III, и его супруга Камилла, и принц Гарри с Меган Маркл. Они стараются всеми силами не допустить того, чтобы их имена запятнали, однако журналисты то и дело находят интересные подробности жизни семейства из прошлого. В этот раз стало известно об увлечении нового короля, которым он наслаждается уже более 30-ти лет.

Оказалось, что Карл III мастерски работает руками. Он не прочь взять лопату и посадить пару-тройку деревьев или оформить, например, клумбу. Свою страсть к садоводству король открыл, когда был еще принцем Уэльским. Тогда он решил самостоятельно облагородить территорию своего имения Хайгроув.

Результаты стараний были высоко оценены родственниками и влиятельной мамой. И тогда Карл III решил, что будет продолжать совершенствоваться в этом мастерстве. С тех пор его не раз признавали одним из лучших садоводов в Великобритании.

Напомним, что ранее американским журналистам удалось заполучить секретное досье Карла III, в котором описываются 60 лет гомосексуальных связей монарха. Выяснилось, что король вступал в отношения с мужчинами еще в школе, а после стал развлекаться с дворецкими, помощниками и представителями «голубых кровей».