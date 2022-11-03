Фанаты удивлены непомерными аппетитами Меган Маркл

Меган Маркл всегда мечтала о тихой, уединенной жизни. Теперь, когда девушка поселилась в особняке за 11 миллионов долларов в Монтесито, она пытается убедить всех, что это – и есть ее «скромное» пристанище. Тем не менее поклонники Меган готовы с ней поспорить.

Во-первых, особняк Маркл находится в престижном районе, где живут только знаменитости, в окружении которых ее нередко стали замечать. Фанаты обратили внимание и на то, что жена принца Гарри ведёт активную светскую жизнь, появляясь на престижных мероприятиях.

Во-вторых, самые большие сомнения вызывает поведение Маркл во время пребывания с супругом в Британии. Так, девушка довольно часто выражала недовольство по поводу того, что королевская семья её «обделяет». Припомнили фолловеры и тот случай, когда Меган для своей свадьбы потребовала более роскошную тиару, чем ту, что предложила ей королева.

Все эти факты не позволяют супруге принца Гарри выглядеть «скромницей» в глазах общественности.

ФОТО: https://www.kinopoisk.ru/name/696975/photos/page/1/