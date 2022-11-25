Безумный король: Карл III пугает дворцовую прислугу приступами неконтролируемой ярости

Эксперт по королевскому семейству Кристофер Андерсон сделал удивительное заявление, которое заставило многих взглянуть на новоиспеченного монарха Карла III другими глазами. Оказалось, что король держит в страхе весь Букингемский дворец. Андресон рассказал, что часто отец принцев Уильяма и Гарри страдает приступами неконтролируемой агрессии.

Автор книги «Король: Жизнь Карла III» сообщил, что Карл III может «завестись» совершенно без причины, и нельзя предугадать, когда произойдет очередной «взрыв». В дворце прислуга боится в лишний раз случайно попасть под «горячую» руку монарха.

Один из источников, приближенный к королевской семье, поделился историей, свидетелем которой стал сам. Это произошло, когда сын Елизаветы II был еще принцем Чарльзом. Будущий король случайно уронил любимую запонку в слив раковины. Эта оплошность настолько разозлила молодого человека, что он оторвал раковину от стены.

Андерсон отметил, что подобных случаев было много. Не один и не два. Однажды, жалуясь на духоту, Карл III со злостью швырнул стул в окно и разбил стекло. А сделал он это, потому что слуги не открыли ему форточку.

Ранее в Сети разгорелся еще один скандал вокруг личности монарха. В распоряжении американских журналистов оказалось ранее засекреченное досье Карла III, в котором описываются 60 лет гомосексуальных связей короля с прислугой и товарищами «голубых кровей».