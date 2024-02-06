«Это на всю жизнь»: шеф-бармен о секретах профессии и любимых напитках россиян

Ежегодно во всем мире 6 февраля отмечается День бармена. Представители данной профессии давно зарекомендовали себя в качестве гуру алкогольного мира, поистине ловких трюкачей и идеальных психологов для подвыпивших гостей, вследствие чего не только обрели народную любовь, но и сумели спровоцировать вокруг своей деятельности настоящий культ. При этом возникает вопрос, как много мы знаем об этой профессии?

О том, насколько сильно разнятся заработки барменов и нефтяников, пьют ли короли шейкеров на рабочем месте и что из барной карты россияне предпочитают заказывать чаще всего, изданию «Страсти» рассказал Антон Громов — шеф-бармен московского ресторана Л.Е.С.

— Как вы оказались в барной сфере?

— Во время учебы в институте пошел подработать в охрану ночного клуба, был чересчур коммуникабельным. Управляющие это заметили и предложили попробовать себя за баром. Я сразу понял, что это мое. Увлекся.

— Сможете объяснить нашим читателям, чем вообще отличается бармен от шеф-бармена?

— Если коротко: спектром задач. Бармен — мышцы, он реализует то, что придумал, шеф-бармен — мозг, который генерирует наполнение, форматы подач.

— Какой коктейль / алкогольный напиток вы употребляете чаще всего?

— На самом деле я больше всего люблю самое простое пиво, Lager или Pilsner.

— А что по поводу безалкогольных напитков в баре? Что предпочитаете?

— Тут тоже достаточно все просто: выберу капучино или эспрессо в сочетании со стаканом воды.

— Теперь про гостей. Какой коктейль чаще всего заказывают в вашем заведении? Чем объясняете его популярность?

— В данный момент самой популярной позицией в коктейльной карте является ВБПДНВ (водка без пива — деньги на ветер). Я думаю, дело в названии. Прежде всего всех привлекает аббревиатура, а после этого — подача и вкус. В состав входит: водка с брусникой, манговый кордиал, ягодный биттер и пивная пена. Рекомендую попробовать!

— Можно ли сделать какой-то вывод о человеке, судя по напитку, который он выбирает?

— Конечно. Можно сразу понять настроение, черты характера, социальный статус.

— Часто сталкиваетесь с подвыпившими гостями заведения? Если да, то как справляетесь с ними?

— С подвыпившими, конечно, бывает, главное правило в таких случаях: тактичность во всеоружии…

— Может ли бармен отказать гостю в обслуживании?

— Да, если это навредит ему, либо гостям, либо ресторану. Как правило, отказ в обслуживании может быть связан с тем, что пришедшие в заведение были чересчур пьяны или вели себя вызывающе. Часто люди забывают простую истину: в гостях благодарят, а не требуют.

— Назовите самое эффективное средство от похмелья

— Капельница с раствором глюкозы — лучшее, на мой взгляд, средство, если нужно снять похмелье оперативно. Если говорить про домашние условия, то можно просто сироп глюкозы в воде развести (7−10%).

— Что, на ваш взгляд, самое важное при приготовлении напитка?

— Важно понимать, для кого ты его готовишь, и с какими мыслями. При приготовлении лично я преследую цель окунуть человека в приятные воспоминания, или же рассказать о своих. Хочется, чтобы гость наслаждался напитком и погружался в положительные эмоции.