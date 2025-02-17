Дизайнер составила список самых модных оттенков 2025 года

«Если бы слово вайб было цветом, то это был бы именно оттенок индиго. Многогранный, с говорящим названием: здесь и духовность, и футуристическое будущее, и привет подрастающим зумерам», - заявила дизайнер.

Не бойтесь включать в свой гардероб вещи глубокого синего цвета. Его можно смело сочетать с другими оттенками и создавать стильные образы.

Укропно-зеленый