Дизайнер составила список самых модных оттенков 2025 года
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Институт цвета Pantone назвал цветом 2025 года коричневый оттенок «мусс мокко», но на самом деле палитра трендов гораздо шире. Дизайнер, основатель школы «Белка.Дизайн» Таня Гордеева специально для сайта «Страсти» составила Топ-5 самых модных цветов предстоящего весенне-летнего сезона.
«Пробегитесь по масс-маркету - основная часть оттенков уже давно на витринах. Фэшн-индустрия реагирует мгновенно, дизайнерам лишь остается этим пользоваться: соответствие цветовым тенденциям автоматом добавляет актуальности, позволяя считывать любой макет, как заведомо модный и популярный».
Таня Гордеева
Дизайнер, основатель школы «Белка.Дизайн»
Какие цвета будут в тренде в 2025 году
Вишневый красный
По словам эксперта, это потрясающий коммерческий цвет и уже очевидная цветовая доминанта года. Богатый и дерзкий, но все-таки сдержанный вишневый красный дает максимальный размах для творчества. Главное, не устать от него раньше, чем закончится год.
Масляно-желтый
Как отметила дизайнер Гордеева, этот оттенок про тепло, комфорт и добрые, светлые ожидания от всего грядущего. Абсолютно понятный, удобный для использования цвет, который может быть и мягким фоном, и ключевой деталью. Другими словами, идеально служит дизайнерским целям - способен как растворить, так и привлечь внимание.
Индиго
«Если бы слово вайб было цветом, то это был бы именно оттенок индиго. Многогранный, с говорящим названием: здесь и духовность, и футуристическое будущее, и привет подрастающим зумерам», - заявила дизайнер.
Не бойтесь включать в свой гардероб вещи глубокого синего цвета. Его можно смело сочетать с другими оттенками и создавать стильные образы.
Укропно-зеленый
По мнению эксперта, этот оттенок также претендует на роль ключевого цвета в палитре в текущем году. Глубокий, взрослый, основательный и очень, очень модный, считает дизайнер.
Этот цвет можно смело использовать в графическом дизайне, одежде, маникюре, а также дизайне помещений.
Альпийский овес
«Это новый нейтральный цвет, подарок всем любителям бежевой эстетики. Этот оттенок является отличным контрастом вишневому красному цвету - роскошно-скромный, уютный и мягкий. И он становится той самой «вишенкой на торте», которая приковывает взгляд своим лаконичным, изящным тоном», - резюмировала дизайнер.