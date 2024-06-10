Александр Овечкин и Анастасия Шубская заказали торт на 4-летие сына за 250 тысяч
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В мае 2024 года сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской отметил 4-летие. В честь этого события пара устроила пышное торжество, главным украшением которого стал торт от Марины Синицкой. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» кондитер призналась, что за многоярусный десерт пара заплатила 250 тысяч рублей.
«К нам обратилось топовое агентство, которое организовывало свадьбу для Александра, с просьбой сделать вау-торт для его сына. Звёздным родителям хотелось не классический торт, а что-то эффектное, большое и красивое! Выбрали концепцию с многоярусным тортом, в нижнем ярусе которого встроен гараж. Дверь гаража эпично вспыхнула огнём, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться. Это было потрясающее зрелище, от которого осталась в восторге вся семья!» — рассказала кондитер Марина Синицкая.
Команда Марины готовила заказ на протяжении недели: сначала обсуждалась концепция, затем создавался сладкий декор, начинка, а в самом конце происходила сборка торта в единое целое. По словам кондитера, десерт весил больше 30 кг и был высотой в 120 см.
«По традиции, после презентации торта я сразу отрезаю первый кусочек, но в этот раз процесс нарезания попросили перенести, чтобы его можно было подольше пофотографировать. К нам подошла Анастасия, супруга Александра, и выразила благодарность за торт, который стоил 250 тысяч рублей», — резюмировала Синицкая.
Полное интервью Марины Синицкой о звездных заказах и торте за 2 миллиона читайте здесь.