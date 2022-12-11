18:59, 11 декабря 2022
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Володина предсказала этому знаку зодиака работу мечты в год Кролика
Экс-ведущая телевизионной передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина предрекла Стрельцам удачу в 2023 году – в год Кролика. Дело в том, что их ожидает чудо на работе.
По словам Володиной, Стрельцы смогут заработать много денег, если обратят внимание на свои увлечения и правильно их монетизируют.
Прислушиваться к сердцу – главный совет. Если будут появляться неожиданные ситуации, они окажутся эффективными.
Источник фото:freepik
Источник:teleprogramma.pro
Автор:Галина СьюТеги: