Культ домашних питомцев в соцсетях наблюдается уже давно и периодически появляются новые пушистые герои, которыми восторгаются миллионы людей

Очередной звездой Instagram стал рыжий кот породы мейн-кун по кличке Омар. Его хозяйка, австралийка Стефи Херст забрала котенка к себе, когда тому было всего 12 недель. Сейчас же Омару четыре года, но несмотря на свой малый возраст он уже достиг 120 сантиметров в длину и весит около 14 килограммов.

Публикация от Omar the Maine Coon (@omar_mainecoon) Апр 30 2017 в 2:46 PDT

Как отметила Херст, вполне возможно, что ее любимец самый большой кот в мире. Поэтому девушка решила подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и две недели назад создала Омару личную страничку в Instagram, которая сейчас насчитывает уже порядка 27 тысяч подписчиков.

Публикация от Omar the Maine Coon (@omar_mainecoon) Май 14 2017 в 3:58 PDT

Стефи призналась, что пушистый друг не очень хорошо справляется со всеобщим вниманием, которое резко обрушилось на него в последнее время. Он предпочитает вести спокойный образ жизни: гулять во дворе, бродить по дому и, самое главное, много спать.

Публикация от Omar the Maine Coon (@omar_mainecoon) Май 5 2017 в 3:12 PDT

Прокормить усатого гиганта не просто, так как он очень избирателен в еде. «Мы покупаем приготовленную для людей кенгурятину в местном супермаркете. Это единственное мясо, которое ему нравится», - сообщила хозяйка Омара.

Сейчас Херст вместе с питомцев ждут ответа от Книги рекордов Гиннесса, который должен поступить в течение 12 недель. На данный момент самым большим котом в мире признан британский мейн-кун Лудо, 118-ти сантиметров в длину.

Фото: instagram.com