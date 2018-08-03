Продюсер рассказал, как Алле Пугачевой удалось похудеть на 20 кг за 2 месяца

Поклонники постоянно спрашивают у Аллы Пугачевой, как она смогла так быстро и эффективно похудеть — невооруженным глазом видно, что в последнее время Примадонна помолодела и выглядит потрясающе.

Сама певица предпочитает не вступать в диалог с поклонниками. За нее это сделал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который, как выяснили журналисты «Комсомольской правды», обратился к тому же диетологу, у которого консультируется и Пугачева.