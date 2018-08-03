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Продюсер рассказал, как Алле Пугачевой удалось похудеть на 20 кг за 2 месяца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

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69-летняя Алла Борисовна Пугачева достаточно быстро похудела и сейчас выглядит стройной как березка.

Поклонники постоянно спрашивают у Аллы Пугачевой, как она смогла так быстро и эффективно похудеть — невооруженным глазом видно, что в последнее время Примадонна помолодела и выглядит потрясающе.

Сама певица предпочитает не вступать в диалог с поклонниками. За нее это сделал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который, как выяснили журналисты «Комсомольской правды», обратился к тому же диетологу, у которого консультируется и Пугачева.

«Прием пищи по чуть-чуть и по часам. Причем продукты должны быть желательно белковыми. После шести часов вечера диетолог мне запрещает есть. Ну и в день выпиваю полтора литра воды. В итоге почти за месяц я скинул 6 кг», — признался Разин.

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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