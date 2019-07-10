От вреда фастфуда до запрета углеводов: развенчаны самые популярные мифы о похудении

Похудение – одна из главных тем для спекуляции и фальшивых новостей. Каждый день «изобретается» что-то новое для помощи всем желающим избавиться от лишнего веса. Диетологи решили развенчать 7 самых известных заблуждений.
Первый миф, опровергнутый специалистами, касается пресловутого фастфуда, который принято считать одной из главных причин ожирения. Однако в широком смысле «фастфуд» – это всего лишь предварительно приготовленная еда, а значит, что меню многих японских и китайских ресторанчиков, включающее большой выбор рыбы, сашими, бульонов и салатов, тоже относится к этой категории. Конечно, если вы хотите похудеть и питаться более сбалансированно, ничто не заменит пищу, приготовленную дома, но это вовсе не значит, что время от времени вы не можете побаловать себя здоровым фастфудом, в котором зачастую гораздо меньше калорий, чем в той же колбасе.
Вы не можете похудеть, если едите углеводы – второе популярное утверждение, подвергшееся критике диетологов. Углеводы нужны нашему организму, так как обеспечивают нас энергией. Не они виноваты в появлении лишнего веса, а неправильный рацион питания в целом. Многие настолько увлекаются в следовании этому правилу, что перестают есть продукты, обеспечивающие организм необходимым количеством клетчатки, что неизбежно ведет к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта, образованию плохого холестерина, повышению сахара в крови, а в крайних случаях – раку кишечника. Потому углеводы крайне необходимы нам для выживания. Хотите ограничить их, начните с сахара и сдобы.
Следующее заблуждение: диетические продукты помогают похудеть. Специалисты уже не раз заявляли о том, что пищи с маркировкой «низкокалорийная», «нежирная», «диетическая» стоит избегать. Дело в том, что обезжиренные продукты отличаются «никаким» вкусом, потому производители стремятся усилить его при помощи искусственных подсластителей, которые токсичны для кишечных бактерий. Этот факт доказан многочисленными исследованиями ученых.
Четвертый популярный миф: жир приводит к набору веса. Зародилось это заблуждение благодаря тому, что в течение многих лет нам отовсюду говорили, что обезжиренный значит здоровый. Но это не так. Да, жиры калорийны, но умеренное употребление полезных продуктов, богатых жирами (например, авокадо, орехов, оливкового масла), жизненно важно для сбалансированного питания и в конечном итоге похудения.
Также диетологи отметили, что заявление о том, что для качественного похудения необходимы БАДы, как минимум ошибочно. И хотя индустрия пищевых добавок огромна: нам предлагают и таблетки, и коктейли, и леденцы, и чаи для похудения, в реальности в них нет никакой необходимости. А единственная причина, по которой эти продукты могут быть эффективны для некоторых людей – эффект плацебо. Еще одна причина, которой очень часто многие оправдывают свое нежелание что-либо делать – уверенность в том, что здоровая пища непременно стоит дорого. Да, купить готовую еду в «МакДональдс» гораздо легче, но точно не дешевле. Тот же дикий рис или замороженные овощи гораздо полезнее жаренной в огромном количестве масла картошки, а стоят они вполне себе бюджетно и хватит их надолго. То же самое касается бобовых, круп и остальных продуктов. И покупать их вовсе не обязательно исключительно в магазинах здоровой еды, где цены на те же позиции под прикрытием ЗОЖ зачастую сильно завышены.
И последнее утверждение, которое не имеет ничего общего с реальностью: правильная диета – это голодная диета. Многие до сих пор уверены, что только мучаясь от постоянного чувства голода, вы сможете похудеть. Но это вовсе не так. Если вы не практикуете интервальное голодание, вы вполне можете питаться правильно и худеть, не страдая при этом от постоянного желания есть.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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