Молодая девушка сбросила 50 кг, когда начала готовить дома калорийную еду

Девушка откровенно призналась американскому журналу Women’s Health, что не помнит момента, когда бы она не стеснялась своего тела: «У меня были формы, большая грудь, высокий рост. Мой вес постоянно рос, потому я начала ограничивать свое питание очень нездоровым способом». Результаты подобных диет были крайне недолговечны. А когда Меган поступила в колледж и переехала в общежитие, отношения с едой стали еще сложнее: количество приемов пищи и размер порций увеличились, к ним добавилась выпивка. В итоге вес девушки взлетел до небес, а физическая форма оставляла желать лучшего – даже обычный подъем в гору был для нее сложной задачей. По окончании колледжа вес американки перевалил за 127 килограммов.
Конечно, Меган время от времени предпринимала попытки похудеть: покупала коктейли для похудения, ограничивала потребление еды, пыталась тренироваться, на все заканчивалось одинаково – она бросала любые начинания. В самой высокой точке ее вес достигал 136 килограммов, что приводило девушку в отчаяние.
Поворотный момент наступил в конце 2016 года. «Я думаю, все мои друзья и близкие знали, что я несчастна от того, что у меня лишний вес, но я никогда не говорила о том, насколько мне было неловко, как я хотела изменить свое тело, – признается девушка. – Потому я решила воспользоваться традицией давать новогодние обещания, чтобы мотивировать себя на похудение». Кроме того, примерно в это же время у парня Меган начались проблемы со здоровьем – врачи диагностировали у него преддиабетное состояние и настоятельно рекомендовали сбросить лишний вес. Под предлогом того, что делает это за компанию с любимым человеком и ради его здоровья, девушка начала заниматься спортом и села на диету.
Американка признается: «Сокращение количества употребляемого фастфуда стало огромным прорывом в моей диете. Я его ела очень часто и могла на обед заказать себе комбо, гарнир, газировку и десерт. Но теперь с этим было покончено. Я начала есть дома как можно чаще». Со временем Меган начала готовить дома и оценила все преимущества этого – теперь в ее распоряжении было множество более полезных и низкокалорийных вариантов любимых блюд: фраппучино из кафе она заменила на холодный кофе без сахара и сливок, а чипсы с соусом – на домашний попкорн с кайенским перцем.
Поначалу девушка пыталась считать калории и баланс белков, жиров и углеводов, но это едва не привело ее к срыву, потому совместно с молодым человеком они приняли решение отказаться от этой идеи. Сегодня ее меню составляют питательные продукты, приготовленные дома, включая и довольно калорийные буррито и тосты с желе, однако Меган тщательно следит за тем, чтобы не переедать.
Также она регулярно тренируется. В начале пути она занималась дома, на эллиптическом тренажере, а спустя год решилась пойти в зал.
В 2018 году девушка достигла поставленной цели, сбросив внушительные 50 килограммов. Но главное, что она обрела на этом пути к стройности – уверенность в себе и собственных силах.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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