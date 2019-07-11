Молодая девушка сбросила 50 кг, когда начала готовить дома калорийную еду

Девушка откровенно призналась американскому журналу Women’s Health, что не помнит момента, когда бы она не стеснялась своего тела: «У меня были формы, большая грудь, высокий рост. Мой вес постоянно рос, потому я начала ограничивать свое питание очень нездоровым способом». Результаты подобных диет были крайне недолговечны. А когда Меган поступила в колледж и переехала в общежитие, отношения с едой стали еще сложнее: количество приемов пищи и размер порций увеличились, к ним добавилась выпивка. В итоге вес девушки взлетел до небес, а физическая форма оставляла желать лучшего – даже обычный подъем в гору был для нее сложной задачей. По окончании колледжа вес американки перевалил за 127 килограммов.

Конечно, Меган время от времени предпринимала попытки похудеть: покупала коктейли для похудения, ограничивала потребление еды, пыталась тренироваться, на все заканчивалось одинаково – она бросала любые начинания. В самой высокой точке ее вес достигал 136 килограммов, что приводило девушку в отчаяние.