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«Как девчонка»: видео с похудевшей Мариной Федункив восхитило подписчиков ее блога

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Федункив

Фото: Instagram Марины Федункив
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Звезда Comedy Woman Марина Федункив стала еще стройнее.

45-летняя актриса Марина Федункив удивила подписчиков своего блога видеороликом. «Когда ты дочь губернатора и занимаешься в танцевальном коллективе», — написала она.

«Похудела хорошо ей как дефченка», «Слишком худовата вы для дочки депутата», «Такая стройняха после этих танцев», «В отличной форме», «Марина, вы очень похудели или мне кажется?», «Тоже обратила внимание на то, что Вы истощали))», «Не люблю слово — похудела... в нем ключевое слово — худо. А вот Марина постройнела, помолодела... красунечка», «Не худейте больше. Шарм пропадет. Будете как все», «Не пропадет никакой шарм при такой харизма. Вы восхитительны всегда!!», «Какая Вы стройная стали, я тоже так хочу», «Как вам удается худеть?», — обсуждают подписчики.

Артистка худеет, соблюдая программу своего фитнес-тренера, следит за питанием, предпочитает «длинные» углеводы и системы диетического питания, которые не требуют усилий на кухне.

Судя по высказываниям актрисы, время от времени она позволяет себе самую вредную пищу: «Я хотела красивую фигуру, плоский живот и ключицу, а душа требовала краковской колбасы. Спорили недолго. К вечеру у меня было рыжее каре, новый лифчик и циркониевый браслет, а у души-оливье из "докторской» и жареный картофан"».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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