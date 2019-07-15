Гуру фитнеса Джиллиан Майклс заявила, что для похудения «нет необходимости» придерживаться строгих диет

45-летняя Джиллиан в эксклюзивном интервью британскому изданию Daily Mail сообщила, что строгие диеты – явно не лучший способ сбросить вес: «Я бы сказала, что в них просто нет необходимости. Я взяла шефство над самыми сложными в плане ожирения участниками и с помощью здравого смысла обратила их внимание на чистое питание и разумный, регулярный режим физических тренировок».
По словам звездного тренера, причудливые диеты наводнили социальные сети и Интернет, обещая радикальное похудение, но любые строгие ограничения, как известно, делают невозможным их соблюдение без срывов. «Людям и так приходится преодолевать эмоциональные и психологические проблемы, связанные с лишним весом, – заявляет она. – А добавление к этому еще и строгой диеты – это путь к катастрофе».
Джиллиан уверена, что есть всего два совета, к которым надо прислушаться, чтобы похудеть без проблем. Первый – «освоить простую науку калорий». Второй – сосредоточиться на ингредиентах, из которых состоят блюда, которые вы едите. «Общее состояние здоровья, долголетие, иммунитет напрямую связаны с качеством вашей пищи. Это означает, что есть надо чистую еду и не переедать», – заявила тренер.
И хотя Майклс является убежденным критиком диет, в частности, кето, которую она не признает, есть одна система питания, которую знаменитость может смело рекомендовать тем, кто все же ищет уже готовые варианты коррекции питания. «Средиземноморская диета – это самый сбалансированный на сегодняшний день рацион. Она богата растительной пищей, рыбой, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, а также разрешение выпить один бокал вина, – комментирует она. – Эта система питания превосходит другие в том, что в ней отсутствуют жесткие ограничения, свойственные другим диетам. Вместо того, чтобы умолять людей исключить какую-то группу продуктов, она фокусируется на здоровых вариантах внутри нее».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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