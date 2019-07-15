Гуру фитнеса Джиллиан Майклс заявила, что для похудения «нет необходимости» придерживаться строгих диет

45-летняя Джиллиан в эксклюзивном интервью британскому изданию Daily Mail сообщила, что строгие диеты – явно не лучший способ сбросить вес: «Я бы сказала, что в них просто нет необходимости. Я взяла шефство над самыми сложными в плане ожирения участниками и с помощью здравого смысла обратила их внимание на чистое питание и разумный, регулярный режим физических тренировок».

По словам звездного тренера, причудливые диеты наводнили социальные сети и Интернет, обещая радикальное похудение, но любые строгие ограничения, как известно, делают невозможным их соблюдение без срывов. «Людям и так приходится преодолевать эмоциональные и психологические проблемы, связанные с лишним весом, – заявляет она. – А добавление к этому еще и строгой диеты – это путь к катастрофе».