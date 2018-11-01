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Девушка похудела на 30 кг ради операции по уменьшению груди, отказавшись всего от одной вредной привычки

Австралийка Эшли Хайэм продемонстрировала удивительную трансформацию тела, уменьшив свой вес на треть ради того, чтобы исполнить мечту – сделать редукционную маммопластику, для которой она не подходила по медицинским показаниям.

23-летняя девушка, проживающая в Мельбурне, поделилась своей историей с австралийской версией онлайн-издания Daily Mail. По словам Эшли, она никогда не считала себя толстой, пока не увидела свои фотографии из поездки на родину, в Манчестер.

К тому моменту девушка перешла с активной работы на должность администратора на рецепшн, мало двигалась и не заметила, как ее вес начал неуклонно расти. Виной тому был не только сидячий образ жизни, но и питание в ресторанах быстрого питания. И без того не слишком здоровое меню дополнялось покупкой блюд на вынос, большинство из которых были приготовлены во фритюре. «Моя диета была очень плоха. Я ела в McDonald’s или KFC минимум четыре раза в неделю и проводила свои выходные вне дома, выпивая и обедая в ресторанах, – признается Эшли. – Я любила картошку фри, избегала физической активности, отказывалась есть овощи и фрукты и никогда не думала о себе как о толстой».

Все изменилось, когда Эшли решила исполнить свою давнюю мечту – уменьшить грудь. Она пошла к пластическому хирургу, который сообщил ей, что она не может сделать операцию по медицинским показаниям: ее вес достиг 90 кг, а индекс массы тела колебался между 33 и 34, что соответствовало первой степени ожирения. Эта информация шокировала девушку и в то же время мотивировала ее на изменения. Доктор сообщил ей четкие сроки похудения и вес, которого необходимо достичь, чтобы иметь возможность сделать маммопластику.

Первым делом девушка пересмотрела свою систему питания, отказавшись от походов в рестораны быстрого питания и любого фастфуда. Затем она начала ходить в спортзал, где сначала просто крутила педали велотренажера или ходила по беговой дорожке, затем количество тренировок и их интенсивность увеличились. В итоге, благодаря таким изменениям, она сбросила около 30 кг, ее вес достиг отметки 59 кг, и она смогла сделать операцию, уменьшив грудь с размера К до С.

Сегодня Эшли носит 42 размер одежды вместо 50-го и работает над тем, чтобы осуществить новую мечту – пробежать полумарафон. «Раньше я ела безумно много мусорной еды и избегала физических нагрузок. Я и сейчас обожаю фастфуд, но теперь еще и ценю питательные свойства, которые мне дает здоровая пища, – говорит она. – Я стала гораздо увереннее в себе и все еще в шоке от того, как изменилось мое тело и психическое состояние. Потребовалось много времени, чтобы сделать спорт и правильное питание частью моей рутины, но оно того стоило. Потому я всем советую: если хотите похудеть, начинайте с малого – добавьте 20-минутную прогулку и откажитесь от ежедневного кекса. Вначале самые маленькие изменения имеют огромное значение».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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