Девушка похудела на 30 кг ради операции по уменьшению груди, отказавшись всего от одной вредной привычки

23-летняя девушка, проживающая в Мельбурне, поделилась своей историей с австралийской версией онлайн-издания Daily Mail. По словам Эшли, она никогда не считала себя толстой, пока не увидела свои фотографии из поездки на родину, в Манчестер.

К тому моменту девушка перешла с активной работы на должность администратора на рецепшн, мало двигалась и не заметила, как ее вес начал неуклонно расти. Виной тому был не только сидячий образ жизни, но и питание в ресторанах быстрого питания. И без того не слишком здоровое меню дополнялось покупкой блюд на вынос, большинство из которых были приготовлены во фритюре. «Моя диета была очень плоха. Я ела в McDonald’s или KFC минимум четыре раза в неделю и проводила свои выходные вне дома, выпивая и обедая в ресторанах, – признается Эшли. – Я любила картошку фри, избегала физической активности, отказывалась есть овощи и фрукты и никогда не думала о себе как о толстой».