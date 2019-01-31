49-летний Александр Семчев рассказал, как избавился от 40 килограммов

В последнее время актер Александр Семчев радует поклонников цветущим видом: он сбросил около 40 килограммов и заметно посвежел. В одном из интервью мужчина сообщил, то перепробовал массу способов, но «спасла» его лишь диета.

«Я проходил много направлений — начиная от таблеток и заканчивая диетами, и даже вмешательство психотерапевта пробовал. У него для меня не хватило мотивации. А мотивация — это главное. Если решусь похудеть, то возьму себя в руки и откажусь от обжирательства: хочется еще и пожить, и поработать», — рассказал он изданию «Антенна-Телесемь».

Россиянам, страдающим от той же проблемы, он рекомендует последовать его примеру: «У нас миллионы людей с избыточной массой тела. Это беда, и единственное, что могу порекомендовать, — зашить рот. И все постепенно станет на свои места».