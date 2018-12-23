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43-летняя актриса Дрю Бэрримор похвасталась результатами похудения

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Серый слайд, который
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Дрю Бэрримор

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Актрисе удалось за короткий срок похудеть более, чем на десять килограммов.

Еще недавно актриса Дрю Бэрримор была в числе ярых представителей движения «бодипозитив». «Чтобы стать сексуальной и привлекательной, нужно есть все, что тебе хочется. Конечно, все нужно делать в меру. Главное — не голодать и не сидеть на диете. Я считаю, что нужно заниматься спортом и полноценно питаться» — признавалась в интервью актриса, выступающая против строгих диет и радикального сброса веса. Однако на днях звезда фильма «Ангелы Чарли» продемонстрировала в Instagram результат своего похудения — за три месяца Дрю избавилась от более, чем десяти килограммов. Как отметила в подписи к снимкам актриса, работа над собой требует определенных усилий, однако ее тренер помогает ей преодолевать трудности.

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Фото из Instagram Дрю Бэрримор

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Стоит отметить, что год назад Дрю Бэрримор приняла предложение сняться в сериале «Диета из Санта-Клариты», в котором ее героиня превращается в зомби и ест много сырого мяса. Актриса согласилась на условия продюсеров и начала худеть: «Я была настроена очень решительно и не делала поблажек. Все это время, пока я худела, я плакала и мечтала о пицце. В общем-то, сейчас я делаю то же самое». После съемок голливудская звезда была намерена вернуться к привычному образу жизни, однако от этого ее удерживает мечта сняться для обложки глянцевого журнала.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: AUG/Face to face, Faye Sadou, Lisa O'Connor, Birdie Thompson/Globallookpress, Instagram

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