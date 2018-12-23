43-летняя актриса Дрю Бэрримор похвасталась результатами похудения

Еще недавно актриса Дрю Бэрримор была в числе ярых представителей движения «бодипозитив». «Чтобы стать сексуальной и привлекательной, нужно есть все, что тебе хочется. Конечно, все нужно делать в меру. Главное — не голодать и не сидеть на диете. Я считаю, что нужно заниматься спортом и полноценно питаться» — признавалась в интервью актриса, выступающая против строгих диет и радикального сброса веса. Однако на днях звезда фильма «Ангелы Чарли» продемонстрировала в Instagram результат своего похудения — за три месяца Дрю избавилась от более, чем десяти килограммов. Как отметила в подписи к снимкам актриса, работа над собой требует определенных усилий, однако ее тренер помогает ей преодолевать трудности.