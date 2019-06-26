Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Девушка призналась британскому изданию Daily Mail, что лишний вес был ее проблемой с раннего детства, однако с каждым годом ситуация все больше усугублялась из-за ее любви к перекусам печеньем, шоколадом, мороженым и чипсами. К 16 годам вес Джози достиг 120 кг, а размер одежды – XXL. Девушке было диагностировано ожирение.

Проблемы с лишним весом усугублялись постоянными издевательствами и шуточками со стороны одноклассников. Джози признается, что в то время ненавидела себя и то, как она выглядела – это чувство и заставило ее взяться за себя и за 12 месяцев похудеть на 64 кг. «Люди, которые сомневались во мне, заставили меня преобразиться, – написала девушка под одним из постов в социальной сети Instagram. – Никто не верил, что я смогу это сделать, а я хотела доказать, что они не правы».