Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Девушка призналась британскому изданию Daily Mail, что лишний вес был ее проблемой с раннего детства, однако с каждым годом ситуация все больше усугублялась из-за ее любви к перекусам печеньем, шоколадом, мороженым и чипсами. К 16 годам вес Джози достиг 120 кг, а размер одежды – XXL. Девушке было диагностировано ожирение.
Проблемы с лишним весом усугублялись постоянными издевательствами и шуточками со стороны одноклассников. Джози признается, что в то время ненавидела себя и то, как она выглядела – это чувство и заставило ее взяться за себя и за 12 месяцев похудеть на 64 кг. «Люди, которые сомневались во мне, заставили меня преобразиться, – написала девушка под одним из постов в социальной сети Instagram. – Никто не верил, что я смогу это сделать, а я хотела доказать, что они не правы».
Джози поделилась одной небольшой хитростью, которая помогла ей похудеть: она жевала листики мяты между приемами пищи, чтобы побороть свою болезненную тягу к сладкому и мучному, а также регулярные тренировки 3-4 раза в неделю.
Сегодня основу ее рациона составляет здоровое питание, в качестве перекусов она больше не ест мороженое и конфеты, отдавая предпочтение морковным палочкам с хумусом или небольшой горстке орехов и фруктов. Также девушка полностью исключила из своего меню хлеб и переработанные продукты.
О своем пути к стройности Джози рассказывает на своей странице в Instagram, которую создала специально для того, чтобы поддерживать и вдохновлять тех, кто только начал менять свое тело. Главный совет, который она дает всем новичкам в похудении: «Не сдавайтесь, если не видите быстрого прогресса, просто продолжайте идти к своей цели. И постоянно фотографируйте себя, на снимках изменения более заметны. Поверьте, я знаю, о чем говорю».
Недавно девушка создала онлайн-планировщик еды, которым поделилась со своими подписчиками, в ее планах – написать книгу, но в данный момент она готовится к рождению своего первого ребенка: «Я не могу дождаться, чтобы встретиться со своим малышом, он стал для меня настоящим благословением и любовью всей моей жизни. Это начало нового удивительного путешествия».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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