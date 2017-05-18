Десятилетний Джек Беннет, известный в Инстаграме как MakeuupbyJack, в течение нескольких месяцев выкладывает фотографии, на которых показывает, как он делает контуринг или клеит накладные ресницы. Слава настигла его 13 мая, когда пользовательница Facebook выложила видео, на котором Джек уверенными движениями красится, и спросила друзей: «Вы заходите, а ваш сын делает это. Ваша реакция?»

Мнения, как водится, разделились. Пока одни восхищаются мастерством и просят советов, другие осуждают родителей или замечают, что это не мужское дело. На сегодняшний день ролик собрал 44 миллиона просмотров, а у ребенка уже почти 50 тысяч подписчиков.

Это не единственный парень, который дает уроки макияжа. Так, пятнадцатилетний Джейк Уорден, чья аудитория гораздо шире (на него подписаны 1,6 миллионов пользователей Инстаграма), тоже снимает уроки. Он кривляется перед камерой, при этом демонстрируя зрителям безупречное владение кистями и спонжами и такой же прекрасный маникюр.

Мужчины с идеальным тоном лица постепенно становятся трендом в мире красоты. В октябре прошлого года линия косметики CoverGirl пригласила визажиста Джеймса Чарльза стать звездой их рекламной кампании.

А в начале января Maybelline подписала контракт с другим мужчиной, Мэнни Гутьерресом, который занят в продвижении новой туши, выпущенной брендом. Стоит добавить, что недавно Rimmel выпустил ролик, слоган которого в переводе на русский звучит как «Любой может пользоваться макияжем, и неважно, кто ты».

Фото: Instagram.com