Фотограф Кирстен МакГой (Kirsten McGoey) — многодетная мама. В ее семье подрастает трое мальчишек, и кому как не ей знать все их повадки? Именно поэтому женщина решила сделать серию провокационных фотографий, с помощью которой она говорит обществу: «правила для мальчиков» устарели. «Мальчикам тоже можно», — гласит надпись на снимках.

В современном мире принадлежность к тому или иному полу не должна диктовать правила, уверена Кирстен. Почему девочкам можно, например, носить брюки и ставить рекорды в традиционно мужских видах спорта, а мальчикам — нет?

В своем фотопроекте женщина ставит под сомнение такие стереотипы как «мальчики не плачут», «мальчики не должны носить розовое», «куклы и маникюр — девчачье занятие». На ее снимках ребята не только занимаются танцами или гимнастикой, играют на музыкальных инструментах или выступают на театральных подмостках, но и красят ногти, играют в куклы, делают эпиляцию.

Над серией снимков Кирстен работала полтора года. Ее вдохновил второй сын — он не вписывается в традиционные рамки, любит носить розовое и блестки. В девятилетнем возрасте он всерьез увлекся танцами. Своим примером мальчик «перепрограмировал» образ мыслей своих родителей, а они, в свою очередь, решили помочь другим людям понять: норма — это вовсе не то, что диктует общество.

А вы согласны с тем, что правила нужно пересмотреть?

Фото: dailymail.co.uk, Kirsten McGoey