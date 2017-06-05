В минувшие выходные в одном из московских ресторанов прошел праздник под названием Drive day, посвященный началу летних каникул, спорту и активному образу жизни.

Гости, среди которых были Анастасия Стоцкая с сыном, Дмитрий и Полина Дибровы с детьми, Екатерина Скулкина, Екатерина и Александр Стриженовы с дочкой Александрой, Алла Довлатова, Екатерина Шпица, Анастасия Меськова с семьей, Наталья Лесниковская, Сергей Сафронов, Елена Борщева с детьми собрались, чтобы пообщаться, поделиться планами на лето и отдохнуть от будничной суеты в уютной атмосфере. Праздничное настроение создал шоумен, телеведущий, Чемпион России по битбоксу Иван Траоре.

В летнем дворике, декорированным свежим ароматным сеном, желающие катались на гироскутерах, электросамокатах и картах CarWalk, учились танцевать сальсу под руководством преподавателей танцевальных клубов Galladance, наслаждались тайским массажем и готовили освежающие летние напитки с шеф-поваром Антоном Клетаровым.

Пока взрослые всячески развлекались и дегустировали закуски от шефа, дети тоже не теряли времени даром - расписали футболки, сплели красивые венки, вдоволь наигрались и набегались в компании супергероев с аниматорами.

Фото: архивы пресс-служб