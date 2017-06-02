В Международный День защиты детей легендарный Центральный Детский Магазин на Лубянке начал отмечать свой 60-й День рождения на грандиозном празднике #ОТОРВИСЬ.

Мероприятия по случаю юбилея продлятся 4 дня – с 1 по 4 июня. Поздравить ЦДМ и оценить лимитированную коллекцию футболок от российских дизайнеров, созданную по случаю юбилея, в первый день пришли Тутта Ларсен, Ирена Понарошку, Ольга Шелест, Анастасия Задорина, Алена Кочеткова, Вита Иванова, Анфиса Чехова, Алексей Немов, Ольга Кабо, Ирина Чайковская, Лиза Минаева, Настя Винокур и другие.

В честь праздника российские дизайнеры представили лимитированную серию футболок и свитшотов с юбилейной символикой Центрального Детского Магазина, а официальный экипировщик олимпийской команды России - бренд ZASPORT выпустил капсульную коллекцию Playground для детей и их родителей, первую в линейке ZASPORT JUNIOR. «Это не просто family look - впервые одежда становится частью интерактивной игры с ребенком, - рассказала дизайнер Анастасия Задорина. – Победил в соревновании – получи медаль на свитшот, догнал соперника – приклей на него картинку с лого».

Эксклюзивные футболки и свитшоты от российских дизайнеров поступили в продажу в Центральный Детский Магазин на Лубянке с 1 июня и доступны только 4 дня в рамках мероприятия #ОТОРВИСЬ. Цены на коллекцию будут начинаться с 1500 рублей. При покупке лимитированной футболки или свитшота можно получить подарок от ЦДМ – юбилейный шоппер с символикой праздника.

Фото: архивы пресс-служб