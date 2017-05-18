Мечтаете о запоминающейся свадьбе от начала и до конца? Придется умерить свой пыл. Всю романтику придется отложить на вторую часть, по крайней мере москвичам. Руководство столичных загсов решило запретить живую музыку, фуршеты и лепестки цветов, передают «Известия». Женихам и невестам предлагают стать скромнее и ограничиться фонограммой, фотографа и видеооператора с 1 мая нужно приводить с собой. А вот нанимать сторонних музыкантов не стоит: во дворцы бракосочетания им путь закрыт.

«В связи с многочисленными обращениями по вопросу оказания этих услуг было принято решение о прекращении с 1 мая 2017 года сотрудничества с индивидуальными предпринимателями», — цитирует издание слова замначальника управления Марины Масловой. Именно ИП занимались дополнительными атрибутами росписи.

Также для невест и женихов вводится дресс-код: пожениться в шортах, майках и рваных джинсах не получится. Алкогольные напитки, битье бокалов на счастье, дожди из риса и конфет также попали в «черный список»: все это повышает риск травм, привлекает попрошаек и способствует распространению заболеваний. Исключения составят только дворцы бракосочетания в музее «Коломенское» и на ВДНХ, но с их правилами также стоит ознакомиться заранее.

Есть и хорошая новость: стоимость услуг ЗАГСов обещают свести к госпошлине.

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