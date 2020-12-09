Женщина дважды стала мамой с разницей в несколько недель
Одну из дочерей выносила ее мать. 31-летняя девушка лечилась от бесплодия. За последние три года она и ее супруг безуспешно пытались завести ребенка. Жительница штата Миннесота перенесла несколько операций и процедур ЭКО, но ничего не удавалось.
Врач предложил паре воспользоваться услугами суррогатной матери. Так как у девушки не было денег, родить ребенка согласилась ее 53-летняя мать Лиза Разерфорд из штата Мичиган.
Woman Gives Birth to Daughter Weeks After Her Mother — Who Was Her Surrogate — Also Gives Birth https://t.co/yD0TAZb5GS— People (@people) December 8, 2020
Американка сочла идею родственницы дикой, но потом одобрила. Вскоре после того, как Лизе подсадили яйцеклетки дочери, оплодотворенные ее мужем, сама Пирс узнала, что сама беременна. Ее лечащий врач назвал беременность чудом. Две американки постоянно находились на связи и поддерживали друг друга во время беременности. В итоге Разерфорд родила внучку Эверли 1 октября, а 23 ноября появилась на свет Ава.
Ранее узнавшая о бесплодии дочери женщина стала суррогатной матерью своим внукам-близнецам. 23-летняя воспитательница детского сада Микаэла Гамп-Джонсон лишилась возможности иметь детей, после того как ей поставили диагноз «мелкоклеточный рак шейки матки», и тогда ее мать Шейла решила помочь ей осуществить мечту.
Фото: pixabay.com
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