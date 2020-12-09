Женщина дважды стала мамой с разницей в несколько недель

Одну из дочерей выносила ее мать. 31-летняя девушка лечилась от бесплодия. За последние три года она и ее супруг безуспешно пытались завести ребенка. Жительница штата Миннесота перенесла несколько операций и процедур ЭКО, но ничего не удавалось.

Врач предложил паре воспользоваться услугами суррогатной матери. Так как у девушки не было денег, родить ребенка согласилась ее 53-летняя мать Лиза Разерфорд из штата Мичиган.