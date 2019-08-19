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«Я не хочу детей!»: многодетная мама Саша Зверева резко отреагировала на слухи о беременности

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Слайд, который
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Саша Зверева

Фото: Instagram Саши Зверевой
Бывшая солистка группы «Демо» сделала неожиданное заявление.

38-летняя певица Саша Зверева воспитывает троих детей — дочь Василису и сына Макара от бизнесмена Ильи Гусева, и Льва от музыканта Дмитрия Алмазова. Весной текущего года стало известно, что экс-солистка группы «Демо» получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, американца Дэна Уолбрана. Многочисленные подписчики блога Саши все чаще стали подозревать ее в «интересном положении», однако Зверева резко высказалась в Instagram на эту щекотливую тему. «Я не хочу детей! Я честно вам заявляю. Это правда. Об этом не особо принято говорить прямо, чтобы не обидеть чувства тех, кто хочет, но не получается. С одним уточнением: я не хочу рожать никаких новых детей в ближайшем будущем. Ни-ха-чу! Странно звучит от мамы 3-х детей. Правда?».

«Женщине неприлично говорить такие слова! Все женщины всегда должны хотеть детей! Они родились для этого! Ну ладно эти чайлдфри, которые никогда не знали радости сладких пиночков изнутри, но все матери всегда умиляются чумазеньким карапузикам, вытирающим ладошки о белую футболку 😻 Верно!? Блин!? Почему тогда я этого не чувствую? Почему мне не хочется этих всех «нормальных» женских радостей? Да потому что с тобой всё нормально, моя прекрасная шикарная настоящая женщина! Ты имеешь полное право не хотеть детей! В этом менструальном цикле. В этом году. В этой жизни. Ты просто имеешь право делать и жить так, как хочет твоя внутренняя женщина», — подчеркивает Саша.

Семья Саши Зверевой

«Мне хорошо так, как есть. Мне нужно время на то, чтобы их захотеть. Я могу себе это позволить. И принимаю любое свое решение с любовью и благодарностью. К себе! А если так и не захочу — это значит, что все со мной в порядке. А не в порядке те, кому мои будущие еще недоеденные дети нужнее меня самой», — подытожила певица.

А вы согласны с Сашей Зверевой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Instagram

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