«Я не хочу детей!»: многодетная мама Саша Зверева резко отреагировала на слухи о беременности

«Мне хорошо так, как есть. Мне нужно время на то, чтобы их захотеть. Я могу себе это позволить. И принимаю любое свое решение с любовью и благодарностью. К себе! А если так и не захочу — это значит, что все со мной в порядке. А не в порядке те, кому мои будущие еще недоеденные дети нужнее меня самой», — подытожила певица.

А вы согласны с Сашей Зверевой?