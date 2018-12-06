logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я навредила себе. Очень сильно»: Айза Анохина призналась, что не может забеременеть

33-летняя Айза Анохина рассказала, почему у нее не получается родить еще одного ребенка.

«Я трудоголик и карьерист. И только сейчас поняла, что навредила себе. Очень сильно. Я не умею отдыхать. Возвращаясь домой поздно ночью с работы я продолжаю трудиться! Уборка, спорт, подготовка к следующему рабочему дню! Да, мне многие из вас пишут, что типа нахер работать, пусть муж этим занимается! Так вот, моя отставка это его мечта. Но я не смогу все бросить, но обязана научиться отдыхать и не браться за все на свете! Всех денег не заработать! И страх быть ненужной в своей области довёл меня до сильных проблем со здоровьем. Нет, я не умру. Но дискомфорт слишком сильный. И с каждым днём все сложнее и сложнее. Мой уровень прогестерона понизился до критической точки, тем самым я подвергла своё женское здоровье опасности. Мое состояние, называется в народе синдромом военного времени, как-то так. Когда в войну у женщин из-за стресса пропадала менструация и овуляция, организм отказывался беременеть. Далее, я сильно заболела, мой гормональный сбой привёл к ПА, вчера меня забрала скорая помощь с рвотой без причины( далее, у меня сильно болит грудь и спина из-за невралгии, пью обезболивающие и гормон! Сел голос и все тело покрылось сыпью от нервов. Я не знаю почему я это делаю! Но знаю, что я готова остановиться. Можете меня обвинять, называть больной, я и так это знаю! Но когда ты получаешь предложение о хорошей работе - очень сложно отказаться! Мне никого не надо кормить, моя семья не будет бедствовать без моего шила в жопе! Но я не знаю грани! И поняла, что стала зависима от движения..а любимая зависимость приводит к разоружению личности! Поэтому сейчас я хочу лишь к семье и быть здоровой мамой! Себе я свою значимость доказала..и на своём опыте поняла, что все должно быть в меру. Берегите себя, девочки! Мне сейчас так страшно...ведь я мечтаю о третьем ребёнке.. », — написала она в Instagram.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V