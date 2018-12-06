«Я навредила себе. Очень сильно»: Айза Анохина призналась, что не может забеременеть

«Я трудоголик и карьерист. И только сейчас поняла, что навредила себе. Очень сильно. Я не умею отдыхать. Возвращаясь домой поздно ночью с работы я продолжаю трудиться! Уборка, спорт, подготовка к следующему рабочему дню! Да, мне многие из вас пишут, что типа нахер работать, пусть муж этим занимается! Так вот, моя отставка это его мечта. Но я не смогу все бросить, но обязана научиться отдыхать и не браться за все на свете! Всех денег не заработать! И страх быть ненужной в своей области довёл меня до сильных проблем со здоровьем. Нет, я не умру. Но дискомфорт слишком сильный. И с каждым днём все сложнее и сложнее. Мой уровень прогестерона понизился до критической точки, тем самым я подвергла своё женское здоровье опасности. Мое состояние, называется в народе синдромом военного времени, как-то так. Когда в войну у женщин из-за стресса пропадала менструация и овуляция, организм отказывался беременеть. Далее, я сильно заболела, мой гормональный сбой привёл к ПА, вчера меня забрала скорая помощь с рвотой без причины( далее, у меня сильно болит грудь и спина из-за невралгии, пью обезболивающие и гормон! Сел голос и все тело покрылось сыпью от нервов. Я не знаю почему я это делаю! Но знаю, что я готова остановиться. Можете меня обвинять, называть больной, я и так это знаю! Но когда ты получаешь предложение о хорошей работе - очень сложно отказаться! Мне никого не надо кормить, моя семья не будет бедствовать без моего шила в жопе! Но я не знаю грани! И поняла, что стала зависима от движения..а любимая зависимость приводит к разоружению личности! Поэтому сейчас я хочу лишь к семье и быть здоровой мамой! Себе я свою значимость доказала..и на своём опыте поняла, что все должно быть в меру. Берегите себя, девочки! Мне сейчас так страшно...ведь я мечтаю о третьем ребёнке.. », — написала она в Instagram.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram