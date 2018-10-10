Сергей Безруков признался, что его внебрачные дети живут с мамой в Великобритании

Не так давно прошли съемки документального фильма «И снова с чистого листа», посвященные грядущему юбилею Сергея Безрукова — актеру исполнится 45 лет. В числе прочих героев ленты был и отец звезды Виталий Сергеевич, который много помогал и общался с бывшей любовницей Сергея Кристиной Смирновой. Девушка родила Безрукову дочь Александру в 2008 году, а тремя годами позже — сына Ивана.

По информации российских СМИ, в новом фильме Виталий Сергеевич подробно расскажет о том, как живут сегодня Кристина и ее малыши. «Курносые, голубоглазые, красоты фантастической», — говорил ранее о внуках счастливый дедушка. Упомянул внебрачных детей в своей беседе с создателями фильма и сам Сергей — правда, весьма неохотно. Он сообщил, что сейчас Саша и Ваня постоянно находятся с мамой в Великобритании, и он поддерживает с ними связь.