«Где мать? Где сын?» Наталья Водянова с сыном Лукасом поменялись ролями для обложки глянца

«Вау! Очень крутая идея такого снимка, кто-то явно гениален», «У мамы на лице гордость за своего ребёнка», «Наталья, вам так идёт эта стрижка!», «Все таки, кровь — не водица», «Смелая идея и невероятное воплощение», «Я Вас и не узнала😂,только спустя минут 5 поняла, что это вы)», «Вау! Какой шедевр может родить прекрасная мать!», «Наташа, очень необычная съёмка. Просто супер!!!! 👍👍😁 Вам тут «Шастнадцать» », «Как будто ровесники», «Я сначала не поняла, что к чему, а когда рассмотрела, у меня отвисла челюсть. Это ж просто WOW», — комментируют фолловеры.

Пока одни восхищаются кадром, другие высказывают в комментариях свое недовольство: «Почему нельзя было такого парня показать мужественно? Что за тенденция делать из парней/мужиков баб? Кому это нужно?», «Не понимаю, зачем менять волосы🤦‍♀️дети же смотрят, психику бы их поберегли, потом пол себе выбирать начинают🤦‍♀️», «Где мать, где сын???», «Я думала, это мать и дочь 👌 Красивые. Но мне кажется, в мальчиках надо мужественность больше показывать», «Мальчик жертва «моды», которую диктуют. Ради обложки журнала готов на все. Скоро и пол поменяет за «известность» и «славу»», «Думала, две бабы)))😬🤦🏻‍♀️», «А почему сына переодели в дочь😢. какой смысл?».

Напомним, у Натальи Водяновой трое детей от британского аристократа Джастина Портмана – 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор. Младших сыновей Максима и Романа супермодель родила от французского бизнесмена Антуана Арно. В минувшем году Наталья получила предложение руки и сердца от своего избранника, а летом этого года в Париже состоится свадебная церемония.