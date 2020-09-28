Донор спермы отсудил право выбирать родителей для своих детей

Однако донору это не понравилось. По мнению мужчины, его сперма должна пойти на помощь только гетеросексуальным парам. Гаскелл подал в суд, апеллируя на то, что свои пожелания указывал в анкете.

Суд, длившийся четыре года, встал на сторону донора. Гаскелл добился от клиники компенсации пятизначной суммы.

«Речь шла о дискриминации, не о фанатизме. Я всегда хотел, чтобы у любого ребенка, рожденного от моей спермы, были разнополые родители», - уточнил он. По данным издания, закон о запрете дискриминации был принят в Великобритании в октябре 2010 года. Так как Гаскелл стал донором в апреле того же года, договор, который он заполнял, не попадал под действие закона.