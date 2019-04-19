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43-летняя Шарлиз Терон рассказала, как ее сын решил стать девочкой

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Шарлиз Терон воспитывает двух девочек вместо разнополых детей.

43-летняя Шарлиз Терон — дважды мама. Дважды она отправлялась в детский дом, чтобы усыновить малыша. Согласно документам, звезда воспитывает мальчика и девочку, однако по факту — двух девочек.

«Когда ей было три года, она посмотрела на меня и сказала: "Я не мальчик!" После этого я поняла: у меня растут две прекрасные дочери. И я буду их оберегать, как любой нормальный родитель. Они такими родились, и сами вправе решать, кем хотят стать. Мне остается только любить их», — цитирует DailyMail.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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