43-летняя Шарлиз Терон рассказала, как ее сын решил стать девочкой

43-летняя Шарлиз Терон — дважды мама. Дважды она отправлялась в детский дом, чтобы усыновить малыша. Согласно документам, звезда воспитывает мальчика и девочку, однако по факту — двух девочек.

«Когда ей было три года, она посмотрела на меня и сказала: "Я не мальчик!" После этого я поняла: у меня растут две прекрасные дочери. И я буду их оберегать, как любой нормальный родитель. Они такими родились, и сами вправе решать, кем хотят стать. Мне остается только любить их», — цитирует DailyMail.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram